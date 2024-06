Vandalenakt gegen das Ehrenamt und gegen die â€žErlebniswelt Tirol 1809â€œ

Von: luk

Schabs – Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes, Roland Seppi, zeigt sich bestürzt über die Verunstaltung des Werbebanners „Erlebniswelt Tirol“ in Schabs.

„Dieser Vandalenakt mit der Besprühung des Werbebanners mit der Schrift „Merde“ ist ein unzivilisatorischer Akt, der dem friedlichen Zusammenleben entgegengesetzt ist. An dem Schauspiel „Erlebniswelt Tirol 1809“, das vom 14. bis 16. Juni in Schabs stattfindet, sind zehn ehrenamtliche Vereine beteiligt, die mit Einsatz und Freude an der Vermittlung von Geschichtsbewusstsein und kultureller Werte arbeiten. Umso gravierender ist diese Diffamierung und Beleidigung“ erklärt Landeskommandant Roland Seppi.

“Es werden durch die Veranstalter alle notwendigen Schritte unternommen, um die Urheber dieser Schmieraktion ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen”, so Seppi.

„Es wird wieder einmal deutlich, dass es in diesem Land eine abgrundtiefe Ablehnung gegen Tiroler Werte gibt, wozu die italienische Politik leider massiv beiträgt. Das sollte umso mehr ein Ansporn sein, am Schauspiel in Schabs teilzunehmen und zu beweisen, dass es sich bei diesen Schmierfinken um eine kleine, fehlgeleitete Minderheit handelt. Zeigen wir ihnen, dass Tirol anders ist“, schließt Roland Seppi.