Vater und Sohn stürzen auf Tiroler Höhenweg in den Tod

Von: apa

Ein Vater und sein Sohn sind am Montag bei einer Wanderung am Stubaier Höhenweg in Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen. Die beiden waren auf dem Höhenweg zwischen der Franz-Senn-Hütte und der Starkenburger Hütte vor den Augen eines zweiten Sohnes mehrere hundert Meter abgestürzt, sagte eine Polizeisprecher am Abend zur APA. Der Vater war offenbar auf nassem Boden ausgerutscht, worauf der Sohn ihn noch festhalten wollte, was aber misslang.

In Folge stürzte beide in den Tod – der Vater rund 170 Meter, der Sohn 370 Meter. Sein Bruder blieb unverletzt. Die genaue Identität der Verunglückten war indes noch unbekannt. Es handle sich aber jedenfalls um keine österreichischen Staatsbürger. Laut der Bergrettung Neustift habe der überlebende Sohn versucht, zu seinem Vater und Bruder abzusteigen. Andere Bergsteiger hörten Hilfeschreie und setzten einen Notruf ab. Im Einsatz standen neben der Bergrettung ein Notarzt- bzw. Polizeihubschrauber sowie die örtliche Feuerwehr.

Erst am vergangenen Wochenende waren in Tirols Bergen zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Samstag stürzte ein 24-jähriger Bergsteiger aus Deutschland bei einer Tour im Bereich der Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) 200 Meter in den Tod. Und ebenfalls am Samstag verlor ein 66-jähriger Einheimischer bei einer Wanderung von Vomp in Richtung Zwerchloch (Bezirk Schwaz) sein Leben. Er dürfte von einem Steig rund 120 Meter abgestürzt sein.