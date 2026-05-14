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Verwaltungsstrafen in Höhe von über 10.000 Euro

Verfolgungsjagd durch Eppan: Ortspolizei stoppt flüchtigen Straftäter

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 15:21 Uhr
Verhaftung
Ortspolizei Eppan
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Von: luk

Eppan – Am Mittwochvormittag entzog sich ein Fahrzeuglenker in Eppan einer Verkehrskontrolle der Ortspolizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Umfahrungsstraße. Trotz des dichten Verkehrs setzte der Mann seine Flucht rücksichtslos fort und nahm dabei eine erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bewusst in Kauf.

Die Beamten der Ortspolizei reagierten umgehend und nahmen die Verfolgung auf. Durch ihr entschlossenes Einschreiten konnte verhindert werden, dass die gefährliche Flucht schwerwiegende Folgen nach sich zog.

Während der Fahrt führte der Flüchtige mehrfach äußerst riskante Überholmanöver durch, benutzte wiederholt die Gegenfahrbahn und zwang mehrere Verkehrsteilnehmer, darunter auch einen Radfahrer, zu abrupten Ausweichmanövern, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Trotz der erheblichen Risiken gelang es den Exekutivbeamten, den Mann kurze Zeit später auf einem landwirtschaftlichen Grundstück zu stoppen und festzunehmen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem 47-jährigen Mann um eine von der Staatsanwaltschaft gesuchte Person handelte. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen mehrerer Eigentumsdelikte sowie eines schweren Raubüberfalls vor. Der Mann muss eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verbüßen.

Darüber hinaus war der Festgenommene nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen und Durchsuchungen wurde der Mann ins Gefängnis nach Bozen überstellt. Zusätzlich wurde er wegen weiterer schwerwiegender strafrechtlicher Delikte angezeigt. Aufgrund der massiven Gefährdung des Straßenverkehrs wurden Verwaltungsstrafen in Höhe von über 10.000 Euro verhängt.

Die Ortspolizei Eppan führt noch Ermittlungen bezüglich weiter begangener Straftaten im Zusammenhang mit der verhafteten Person durch.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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