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Zwei Leichtverletzte

Verkehrsunfall auf der A22: Reisebus touchiert Lkw

Samstag, 06. Juni 2026 | 19:44 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Klausen
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Von: ka

Klausen – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einem Lastkraftwagen wurde die Freiwillige Feuerwehr Klausen am heutigen Samstagnachmittag, dem 6. Juni, auf die Brennerautobahn (A22) gerufen.

Freiwillige Feuerwehr Klausen

Auf der Südspur der Autobahn war es während eines Überholmanövers zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen. Um den fließenden Verkehr nicht weiter zu gefährden und die Unfallstelle schnellstmöglich zu räumen, fuhren beide Fahrzeuge umgehend an der nahegelegenen Mautstelle Klausen von der Autobahn ab.

Freiwillige Feuerwehr Klausen

In dem betroffenen Reisebus befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt 18 Personen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort mussten zwei Insassen mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lastkraftwagens blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Freiwillige Feuerwehr Klausen

Die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Klausen sicherten die Fahrzeuge an der Mautstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst sowie die Behörden bei den Aufräumarbeiten. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Klausen waren auch das Weiße Kreuz, die Autobahnpolizei und der Straßendienst der A22 im Einsatz.

Bezirk: Eisacktal

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