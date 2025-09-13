Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vermeintliches Feuer in Zimmerei führt Wehrleute zu wahrem Brandherd
Einsatz in Salurn

Vermeintliches Feuer in Zimmerei führt Wehrleute zu wahrem Brandherd

Samstag, 13. September 2025 | 16:58 Uhr
Von: mk

Salurn – Am Freitag ist die Freiwillige Feuerwehr von Salurn zu einem vermeintlichen Brand in eine Zimmerei in die Industriezone gerufen worden. In Wahrheit ist das Feuer jedoch im angrenzenden Gebäude ausgebrochen.

Weil sich Rauch entwickelt hatte, war gegen 13.15 Uhr Alarm geschlagen worden. Als die Wehrleute bei der Zimmerei ankamen, stellte sich heraus, dass der Brand im angrenzenden Gebäude vom Handelsbetrieb Getti, der Natursteine vertreibt, ausgebrochen war.

Ein Teil des Gebäudes stand bereits in Flammen. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz konnte das Feuer eingedämmt und dessen weitere Ausbreitung verhindert werden.

Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Schadens sowie zur Brandursache liegen derzeit noch keine näheren Angaben vor.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

