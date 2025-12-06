Vermutlich ein Verschütteter bei Lawinenabgang in Tirol

Von: apa

Ein Lawinenabgang hat sich Samstagvormittag im Bereich des Klettersteigs “Stopselzieher” zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) ereignet. Eine Person dürfte dabei laut bisher noch nicht gesicherten Informationen verschüttet worden sein, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Laut Leitstelle Tirol soll es sich dabei um einen Klettersteiggeher handeln.

Ein weiterer Alpinist hatte Alarm geschlagen, hieß es von der Leitstelle zur APA. Dieser dürfte mit dem offenbar Vermissten unterwegs gewesen sein, blieb aber unverletzt. Ob auch diese Person kurzzeitig verschüttet war, blieb vorerst unklar. Im Einsatz standen unter anderem die Bergrettung Ehrwald, der Polizeihubschrauber “Libelle Tirol” sowie ein Notarzthubschrauber.