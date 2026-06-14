Vermutlich zu schnell: Autofahrer rammt in Meran Radfahrer

Von: luk

Meran – Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Meraner St.-Josef-Straße ist am Sonntagvormittag ein 60-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Die genaue Ursache wird derzeit von der Ortspolizei untersucht.

Nach ersten Informationen wurde der Einheimische von einem Auto erfasst und darunter eingeklemmt. Dabei erlitt der Meraner schwere Verletzungen.

Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 50-jähriger Mann marokkanischer Herkunft, der im Burggrafenamt lebt. Sein Pkw kam schließlich auf der Böschung zum Stillstand.

Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus Bozen eingeliefert. Die Ärzte gehen derzeit von einer Heilungsdauer von mehr als 40 Tagen aus.

Auch der Autofahrer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Er zog sich nach Angaben der Ortspolizei lediglich leichte Verletzungen zu.

Die Beamten führten die Unfallaufnahme durch und ermitteln nun die genauen Umstände des Vorfalls. Nach den ersten Erhebungen könnte überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben. Die Untersuchungen dauern an.