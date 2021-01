Verstörende Vorfälle in Meran und Sinich

Sinich/Meran – In den vergangenen Tagen haben sich in Meran und Sinich gleich zwei Vorfälle ereignet, die die Anwohner verstört zurücklassen.

In Sinich wurde zum Jahreswechsel in einer Tiefgarage randaliert. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat eine Gruppe Jugendlicher die Feuerlöscher in der Garage und auf parkende Autos entleert. Ein Video der Tat wurde zudem noch in den sozialen Netzwerken verbreitet. Derartige Akte der Sachbeschädigungen seien immer wieder zu beobachten, bemängeln die Anrainer.

In Meran ist es hingegen am Sonntagabend vor einem Supermarkt in der Alpinistraße zu einer Schlägerei zweier rivalisierender Banden gekommen. Der Streit entwickelte sich bereits im Inneren des Geschäfts, wie es in dem Bericht heißt. Insgesamt waren rund zehn Jugendliche beteiligt. Auch ein Messer und Holzstangen kamen in der Auseinandersetzung zum Einsatz.

Die Staatspolizei ermittelt. Auch die Aufnahmen von Überwachungskameras werden ausgewertet.