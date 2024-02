Verstoß gegen die Sonderüberwachung: 52-Jähriger verhaftet

Meran – Beamte der Kriminalpolizei vom Piemont und der Meraner Bahnpolizei Meran haben einen 52-jährigen italienischen Staatsbürger in Meran in flagranti verhaftet, weil er gegen die Sonderaufsicht mit Aufenthaltspflicht in der Gemeinde Bozen verstoßen hat. Der Vorfall hat sich bereits Mitte Jänner ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt.

Der Mann wurde in der Nähe des Bahnhofs im Rahmen einer Kontrolle aufgehalten, wobei sich herausstellte, dass er seine Wohnung eigenmächtig und ohne vorherige Genehmigung des Überwachungsgerichts von Reggio Calabria verlassen hatte.

Die Anordnung war vor etwa einem Jahr erlassen worden. Dabei war die Dauer drei Sonderaufsicht auf drei Jahre festgesetzt worden.

Der 52-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Er wurde ins Polizeikommissariat, wo er unter Arrest gestellt wurde. Dieser wurde vom Gericht bestätigt. Bis zur anberaumten Gerichtsverhandlung bleibt der Mann allerdings auf freiem Fuß.