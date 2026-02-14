Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vier Astronauten mit “Crew Dragon” an ISS angekommen
Neue Crew an der ISS

Vier Astronauten mit “Crew Dragon” an ISS angekommen

Samstag, 14. Februar 2026 | 22:19 Uhr
Neue Crew an der ISS
APA/APA/AFP/JIM WATSON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt – nun ist die Nachfolge-Crew an der Raumstation angekommen. Die vier Astronauten der “Crew 12” dockten mit ihrem “Crew Dragon” des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk an der ISS an, Live-Bilder der NASA zeigten. Am Freitag waren sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet.

Die “Crew 12” besteht aus der NASA-Astronautin Jessica Meir, ihrem Kollegen Jack Hathaway, dem Kosmonauten Andrej Fedjajew und der Französin Sophie Adenot, Astronautin der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Für Hathaway und Adenot ist es der erste Flug zur ISS, für Meir und Fedjajew jeweils der zweite. Rund acht Monate lang sollen sie nun an Bord der Internationalen Raumstation leben und forschen.

Wochenlang nur drei Astronauten an Bord der ISS

Mitte Jänner war “Crew 11” – die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow – wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zurück zur Erde gebracht worden. Es war der erste solche Fall in der rund 25-jährigen Geschichte der ISS. Nähere Details zum medizinischen Problem und dazu, welches Crew-Mitglied es betraf, hatte die NASA nicht mitgeteilt.

Eigentlich war – wie stets üblich – eine Übergabephase der “Crew 11” an die “Crew 12” an Bord der ISS geplant gewesen. Stattdessen hielten nun in den vergangenen Wochen nur der NASA-Astronaut Christopher Williams und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Mikaew und Sergej Kud-Swertschkow die Stellung. An Bord der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren kontinuierlich Astronauten und Astronautinnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
54
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Kommentare
26
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
24
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Kommentare
21
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 