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Unglück auf der Halbinsel Istrien

Vier Österreicher sterben bei Flugzeug-Absturz in Kroatien

Freitag, 05. Juni 2026 | 05:24 Uhr
Unglück auf der Halbinsel Istrien
APA/APA/AFP/STRINGER
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Von: apa

Vier Österreicher sind am Donnerstag beim Absturz eines in Osttirol gestarteten Kleinflugzeuges über der kroatischen Halbinsel Istrien ums Leben gekommen. Das bestätigte das Außenministerium in Wien der APA am Abend. Das Unglück passierte um 11.20 Uhr nahe dem Sportflugplatz Medulin, meldete die kroatische Nachrichtenagentur HINA unter Berufung auf die Polizei. Das Kleinflugzeug vom Typ Beechcraft Bonanza sei aus bisher ungeklärten Gründen ins Trudeln geraten, hieß es weiter.

Nach inoffiziellen Angaben war der Sportflugplatz Medulin nahe der istrischen Stadt Pula der Zielflughafen gewesen. Das abgestürzte Flugzeug war in Deutschland registriert. Die Absturzursache ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen in Medulin wurden von der Agentur zur Untersuchung von Unfällen im Luft-, See- und Schienenverkehr (AIN) aufgenommen.

Die Maschine war am Flugplatz Lienz/Nikolsdorf in Osttirol gestartet, bestätigte dessen Betriebsleiterin Andrea Moser einen Online-Bericht der “Kronen Zeitung”. Das Flugzeug sei nicht am geplanten Zielort in Medulin angekommen, habe sie gemeldet bekommen, sagte sie zur APA. Die vier Personen an Bord seien in der Region ansässig, hieß es.

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