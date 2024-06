Vier Personen nach Explosion in Bozner Fabrik in Lebensgefahr

Von: apa

Bozen – Nach einer Explosion in einer Fabrik in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen in der Nacht auf Freitag haben sich vier Personen in Lebensgefahr befunden. Insgesamt wurden laut italienischen Medienberichten acht Personen verletzt, fünf davon schwer. Sie waren demnach Arbeiter der Fabrik. Die Explosion hatte sich gegen Mitternacht in der Lagerhalle der Fabrik, die sich in der Bozner Industriezone befindet, ereignet. Einige Mitarbeiter wurden von den Flammen erfasst.

Die Schwerverletzten wurden mit dem Hubschrauber in die Krankenhäuser von Padua, Verona und Murnau in Bayern gebracht. Jene, die nicht in Lebensgefahr schwebten, wurden in Bozen behandelt.

Betroffen war die 1936 gegründete Fabrik “Aluminium”. Sie begann 1976 mit der Produktion von Strangpressprofilen und wurde zum europäischen Marktführer in diesem Bereich.

“Dies ist ein sehr schwerer Unfall. Wir arbeiten in engem Kontakt mit den Ermittlungsbehörden, dem Zivilschutz und dem Gesundheitsdienst, um den Ursachen dieses Unfalls nachzugehen”, sagte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP).

Mauro Baldessari, Sekretär der Gewerkschaft UIL SGK, zeigt sich betroffen und bekundet seine Solidarität: „Dies ist ein sehr schwerwiegender Unfall, der uns dazu zwingt, ernsthaft über die derzeit geltenden Sicherheitsmaßnahmen nachzudenken.“ Es müsse mehr getan werden, um solche Tragödien zu verhindern und die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten.

„Wir schlagen vor, einen runden Tisch mit der Provinz Bozen einzurichten, um die Sicherheitsvorschriften und -praktiken am Arbeitsplatz zu diskutieren und zu verbessern“, so Baldessari. Auch der Landessekretär der Fachgewerkschaft UILM, Joe Pelella, unterstrich Medien gegenüber, dass Sicherheit ein unumgängliches Thema sei.

Die Gewerkschaft SGK UIL, die sich seit jeher für den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer eingesetzt habe, werde die Entwicklung der Situation aufmerksam verfolgen und sich weiterhin dafür einsetzen, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholen. „Die Sicherheit am Arbeitsplatz muss für alle absolute Priorität haben“, heißt es in einer Aussendung.