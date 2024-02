Vierjähriger ertrunken: Anklage gegen zwei Gemeindeangestellte

Bozen – Der Vorverhandlungsrichter in Bozen hat gegen zwei Gemeindeangestellte die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Wie berichtet, ist am 6. Juli 2020 ein Vierjähriger im Bozner Freibad in einem abgesperrten Bereich in ein Becken gestürzt und ertrunken.

Das Becken war als Vorsichtsmaßnahme während der Corona-Pandemie geschlossen worden.

Die beiden Rettungsschwimmer, die bei der Genossenschaft angestellt waren, die die Anlage führte, und gegen die ebenfalls ermittelt wurde, müssen hingegen keine Anklageerhebung befürchten.

Zunächst war auch gegen die Eltern des Kindes ermittelt worden, doch dann wurde das Verfahren gegen sie eingestellt.

Im Januar hatten die Eltern und sieben weitere Familienangehörige einen Schadenersatz in Höhe von einer Million Euro akzeptiert, der von der Versicherung der Gemeinde und der Genossenschaft angeboten worden war. Gleichzeitig verzichteten sie damit, sich als Nebenkläger in den Prozess einzulassen.