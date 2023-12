Vilpian: Auf der MeBo in Leitplanke gekracht

Vilpian – Auf der Schnellstraße MeBo bei Vilpian hat es am Samstag kurz vor 14.00 Uhr gekracht. Ein 78-jähriger Mann war mit seinem Fahrzeug in Richtung Meran unterwegs, als er bei der Ausfahrt Vilpian aus unerklärlichen Gründen in die Leitplanke fuhr.

Dabei wurde der Mann erheblich verletzt. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Weißen Kreuzes von einer vorbeifahrenden Notärztin erstversorgt und anschließend mit dem Notarzt von Bozen ins Krankenhaus eingeliefert.

Ebenso im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr von Terlan.