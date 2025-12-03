Aktuelle Seite: Home > Chronik > Von wegen Verkehrskontrolle: Unfall verursacht Stau
Meraner Ortspolizei weist Falschmeldung zurück

Von wegen Verkehrskontrolle: Unfall verursacht Stau

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 18:07 Uhr
Von: mk

Meran – Am Dienstagabend hat sich im Meraner Ortsteil Sinich ein langer Stau gebildet. Die Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Myriam Atz, hat in einer Pressemitteilung darüber berichtet. Grund dafür war allerdings nicht eine Verkehrskontrolle seitens der Meraner Ortspolizei, wie dies die Landtagsabgeordnete geschildert hat. Vielmehr wurde der Stau von einem Unfall verursacht. Dies stellt die Ortspolizei von Meran selbst klar.

Die Landtagsabgeordnete schrieb von einem kilometerlangen Rückstau mit bis zu 30 Minuten Verzögerung. Wie die Ortspolizei betont, wurde der Stau allerdings von einem Unfall verursacht.

„Wir möchten klarstellen, dass es sich an besagtem Datum um einen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen handelte. Einer der Beteiligten stand unter Alkoholeinfluss, weshalb der Führerschein eingezogen und das Fahrzeug unter Verwaltungsmaßnahme gestellt wurde“, schreibt die Meraner Ortspolizei in einer Aussendung.

Bezirk: Burggrafenamt

