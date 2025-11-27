Aktuelle Seite: Home > Chronik > Waldarbeiter in Hafling von Baum erfasst
Keine schweren Verletzungen erlitten

Waldarbeiter in Hafling von Baum erfasst

Donnerstag, 27. November 2025 | 14:22 Uhr
Pelikan 2 Toblach Hubschrauber_FotoCroccoGianluca (1)
LPA/Gianluca Crocco
Schriftgröße

Von: Ivd

Hafling – Ein Arbeitsunfall bei Holzschlägerungsarbeiten hat heute Vormittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte in Hafling ausgelöst. Ein 56-jähriger Bauer wurde dabei von einem Baum erfasst und musste aufgrund mittelschwerer Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr unterhalb der Wurzer Alm. Der Mann war mit Holzarbeiten beschäftigt, als ihn aus bisher ungeklärten Gründen ein Baum traf. Wie genau es zu dem Unglück kam, wird derzeit noch untersucht. Arbeitsunfälle dieser Art gehören zu den gefährlichsten im ländlichen Raum.

Die alarmierten Rettungskräfte rückten umgehend aus. Neben dem Weißen Kreuz und einem Notarzt waren die Freiwilligen Feuerwehren von Hafling, Labers, Meran und Vöran sowie die Bergrettung Meran im Einsatz. Gemeinsam sicherten sie die Unfallstelle und versorgten den Verletzten vor Ort.

Nachdem der Mann vom Notarzt erstversorgt wurde, brachte der Notarzthubschrauber Pelikan den 56-Jährigen anschließend ins Bozner Krankenhaus. Über die genauen Verletzungen lagen zunächst keine detaillierten Informationen vor. Fest steht jedoch, dass der Mann stabil war und keine schweren Verletzungen erlitt.

Bezirk: Burggrafenamt

