Was wäre wenn: Vorbereitung auf Naturkatastrophe in Rabland

Rabland – Um bestmöglich auf einen Massenanfall von Verletzten (kurz MANV) in Folge einer Naturkatastrophe vorbereitet zu sein, organisiert das Weiße Kreuz Naturns in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Rabland eine Großübung am 14. September mit Beginn um 13.30 Uhr in Rabland in der Gemeinde Partschins im Bereich Schindelbach/Geroldstraße/Feldweg.

An der MANV-Übung nehmen rund 200 Einsatzkräfte teil – darunter Freiwillige des Weißen Kreuzes Naturns, der umliegenden Sektionen des Weißen Kreuzes, die Schnelleinsatzgruppe Schlanders, die Notfallseelsorge, verschiedene Feuerwehren der Umgebung, die Drohnenstaffel, der Landesnotfalldienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs, der Zivilschutz sowie der Bergrettungsdienst Meran.

Während der Großübung wird der Feldweg nur einspurig für den Verkehr freigegeben. In der Geroldstraße ist mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten zu rechnen.

Detailliertere Informationen zur Übung selbst können vorab nicht gegeben werden, da auch die teilnehmenden Einsatzkräfte erst kurz vor Beginn Bescheid erhalten werden.