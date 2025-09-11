Aktuelle Seite: Home > Chronik > Was wäre wenn: Vorbereitung auf Naturkatastrophe in Rabland
MANV-Übung mit 200 Einsatzkräften

Was wäre wenn: Vorbereitung auf Naturkatastrophe in Rabland

Donnerstag, 11. September 2025 | 13:27 Uhr
Air rescue service rettung pelikan wk hubschrauber notarzt
fotolia.de/chalabala
Schriftgröße

Von: mk

Rabland – Um bestmöglich auf einen Massenanfall von Verletzten (kurz MANV) in Folge einer Naturkatastrophe vorbereitet zu sein, organisiert das Weiße Kreuz Naturns in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Rabland eine Großübung am 14. September mit Beginn um 13.30 Uhr in Rabland in der Gemeinde Partschins im Bereich Schindelbach/Geroldstraße/Feldweg.

An der MANV-Übung nehmen rund 200 Einsatzkräfte teil – darunter Freiwillige des Weißen Kreuzes Naturns, der umliegenden Sektionen des Weißen Kreuzes, die Schnelleinsatzgruppe Schlanders, die Notfallseelsorge, verschiedene Feuerwehren der Umgebung, die Drohnenstaffel, der Landesnotfalldienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs, der Zivilschutz sowie der Bergrettungsdienst Meran.

Während der Großübung wird der Feldweg nur einspurig für den Verkehr freigegeben. In der Geroldstraße ist mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten zu rechnen.

Detailliertere Informationen zur Übung selbst können vorab nicht gegeben werden, da auch die teilnehmenden Einsatzkräfte erst kurz vor Beginn Bescheid erhalten werden.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
63
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
62
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
57
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Kommentare
29
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 