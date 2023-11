Wieder Brand in Bozner Altstadt: Sparkassen-Filiale evakuiert

Bozen – Erneut hat es in der Bozner Altstadt gebrannt. Gegen 11.15 Uhr drang am Mittwochvormittag dichter Rauch aus dem Sparkassengebäude am Bozner Waltherplatz.

Unverzüglich rückten – wie laut Alarmplan vorgesehen – die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Bozen zum Einsatzort aus. Bei den Stromzählkästen im Untergeschoss hatte sich ein Brand entfacht.

Mit schwerem Atemschutz drangen die Wehrmänner in das völlig verrauchte Kellergeschoss vor und konnten den Brand rasch lokalisieren und mit Kohlendioxidlöschern unter Kontrolle bringen.

Die Belüftung der verrauchten Räumlichkeiten dauerte aber knappe zwei Stunden an. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes musste unter anderem auch die Filiale der Südtiroler Sparkasse AG am Waltherplatz evakuiert werden.

Die Zone rund um das Gebäude wurde von der Stadtpolizei großräumig abgesperrt. Vor Ort im Einsatz standen mit mehreren Fahrzeugen sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Freiwillige Feuerwehr Bozen.

Ausgerückt sind neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bozen auch das Rote Kreuz und die Stadtpolizei. Die Freiwillige Feuerwehr Oberau stand in Bereitschaft.