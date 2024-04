Wieder ein tödlicher Unfall im Wald

Niederrasen – Wieder hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall im Wald ereignet. In Niederasen im Pustertal ist ein Waldarbeiter am Freitag ums Leben gekommen.

Wie stol.it berichtet, ist der Einheimische von einem umkippenden Baum getroffen worden.

Alarm geschlagen wurde gegen 15.15 Uhr. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar.

Im Einsatz standen die Bergrettung, die Finanzpolizei und der Notarzthubschrauber Pelikan 2. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Es handelt sich um den zweiten Arbeitsunfall im Wald in dieser Woche, der ein tödlichen endete, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Erst am Montag ist in Welschnofen der 22-jährige Armin Mittermair bei Arbeiten im Wald ums Leben gekommen.