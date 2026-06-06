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23-stündiger Streik am 11. Juni - Ausfälle möglich

Wieder Streik im Zugverkehr

Samstag, 06. Juni 2026 | 08:03 Uhr
Zug leer Bahn sym
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Von: mk

Bozen – Für Donnerstag, 11. Juni ab 3.00 Uhr und Freitag, 12. Juni bis 2.00 Uhr in der Früh ist ein 23-stündiger Nationalstreik im Zugverkehr angekündigt. Betroffen sind die Fernverkehrszüge von Trenord/ÖBB sowie die Züge von Trenitalia und Italo.

Auch vor Beginn und nach Ende des Streiks sind Änderungen möglich.

Folgende Züge sind auf der gesamten Strecke garantiert: 

RJ82 Ancona: 11.30 Uhr – München Hbf. 20.26 Uhr
RJ83 München Hbf.: 9.33 Uhr – Bologna Centrale: 16.08 Uhr
Der Railjet-Züge RJX  184 und 185 Richtung Wien entfallen im Abschnitt Innsbruck – Bozen.

Bei den Railjet-Verbindungen zwischen München und Italien ist im italienischen sowie im grenzüberschreitenden Verkehr bis Innsbruck mit Ausfällen zu rechnen. Man sollte sich in den Kundenzentren sowie auf den Webseiten von DB, ÖBB und Trenord über aktuelle Reiseinformationen informieren. Zudem sollte man die Ansagen an den Bahnhöfen beachten, insbesondere hinsichtlich möglicher Ersatzverkehrsleistungen.

Die SAD-Züge sind am Donnerstag, 11. Juni von 0.01 bis 23.59 Uhr vom Streik betroffen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streikes sind Änderungen möglich.

Im Schienen-Ersatzdienst B250 zwischen Meran und Mals gibt es garantierte Verbindungen von 6.00 Uhr in der Früh bis 9.00 Uhr vormittags und von 18.00 bis 21.00 Uhr abend.

Die Betreiber sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich.

Die südtirolmobil-App/Webseite zeigt die tatsächlichen Zugausfälle einige Stunden im Voraus in der Fahrplanabfrage an. Das bedeutet, dass ausgefallene Fahrten unter „Abfahrten” als gestrichen angezeigt werden und Züge unter „Verbindungen” nicht mehr verfügbar sind.

Wichtig: Es kann trotzdem zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Deshalb sollte man gegebenenfalls die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig beachten.

Der Streik wurde von den Gewerkschaften CUB und SGB ausgerufen.

Bezirk: Bozen

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