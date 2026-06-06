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Lizenzentzug fÃ¼r zwei Wochen

Wiederholte Gewalt: Club Max in Brixen vorÃ¼bergehend geschlossen

Samstag, 06. Juni 2026 | 16:20 Uhr
Polizei Brixen
QuÃ¤stur
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: fra

Brixen – Wie die Online-Ausgabe von Alto Adige berichtet, hat der Quästor von Bozen, Giuseppe Ferrari, die Lizenz des Club Max in Brixen für 15 Tage ausgesetzt. Die Maßnahme erfolgte auf Grundlage von Artikel 100 des Einheitstextes der Gesetze für öffentliche Sicherheit.

Laut den Ermittlungsbehörden kam es in dem Lokal in den vergangenen Monaten wiederholt zu Vorfällen wie Schlägereien, Körperverletzungen und gewalttätigen Auseinandersetzungen, die mehrfach Polizeieinsätze erforderlich machten. Auch ein aktueller Vorfall vor wenigen Tagen soll sich zu einer Gruppenschlägerei entwickelt haben, bei der mehrere Personen verletzt wurden und teilweise medizinisch versorgt werden mussten.

Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem Fälle von Alkoholmissbrauch sowie das Auftreten von Personen mit auffälligem oder aggressivem Verhalten festgestellt. Dies habe laut Behörden zu einer angespannten Situation mit wiederkehrenden Sicherheitsproblemen geführt. Der Club Max war bereits im Jahr 2023 von einer ähnlichen Maßnahme betroffen.

Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse wurde die Schließung laut Quästor Ferrari als notwendig erachtet, um weitere Vorfälle zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Bezirk: Eisacktal

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