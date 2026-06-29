Wildbachverbauung schreitet nach Unwetterschäden ein

Von: mk

Hafling/Meran/Schnals – Nach einem Murabgang im Weißplatterbach in Meran-Labers am Sonntag um 17.00 Uhr führt das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd in der Agentur für Bevölkerungsschutz Aufräumarbeiten durch.

Das Material brach am Beginn des Baches vor dem Tunnel unter der Landesstraße Hafling-Mölten ab und wurde, da der Weißplatterbach steil und im Mittellauf felsig ist, ohne Einbremsung mitgerissen. Im Unterlauf, wo mehrere Gebäude stehen, verklauste er bei der Brücke Katzensteinstraße, brach orografisch links in Meran-Obermais aus und floss entlang der Landesstraße Schenna.

Mit mehreren Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, der Berufsfeuerwehr und dem Landesstraßendienst war auch die Wildbachverbauung im Einsatz. Koordiniert von Techniker Martin Pfitscher vom Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Süd haben noch in der Nacht die Aufräumarbeiten begonnen. Derzeit wird das Material mit Lastkraftwagen entfernt, um die Landesstraße Hafling freizubekommen.

“Nach einem Murgang im Schafstallbach (Infangbach), einem orografisch linken Zubringer des Pfossentalbachs, am Nachmittag des Sonntags, 28. Juni, hat Vorarbeiter Martin Müller umgehend mit den Aufräumarbeiten bei der Brücke begonnen”, berichtet Peter Egger, Direktor des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung West in der Agentur für Bevölkerungsschutz. “Gemeinsam mit dem Landesstraßendienst haben wir unverzüglich die Straße geräumt, sodass die Tagesausflügler wieder nach Hause kommen konnten.”

Die Straße ins Pfossental konnte am Sonntagabend um 19.30 Uhr wieder geöffnet werden.