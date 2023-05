Wolf treibt sich auf Hof herum, doch dann… – VIDEO

Hautnahe Begegnung in Niedervintl

Vintl – Dass Wölfe nicht davor zurückschrecken, menschliche Siedlungen aufzusuchen, beweist ein Video aus Niedervintl. Dort hat am Dienstag in der Früh gegen 6.30 Uhr ein Wolf den Orthammerhof in der Nähe der Mühlbacher Klause aufgesucht. Doch er hat wohl nicht die Rechnung mit der Hofhündin gemacht.

Der Mischlung aus einem Bernhardiner und einem Belgischen Wolfshund von Bauer Hubert Crazzolara zeigt keinerlei Furcht vor dem Wolf und rennt ihm hinterher. Der Wolf, dem die Situation offensichtlich zu brenzlig wird, sucht darauf das Weite.