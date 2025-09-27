Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz in Trient eröffnet
Fokus auf Mediation, Schutz der Opfer und soziale Integration

Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz in Trient eröffnet

Samstag, 27. September 2025 | 15:20 Uhr
LH Arno Kompatscher
Autonome Region Trentino/Südtirol
Von: fra

Trient – Das Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz im Oberlandesgerichtssprengel Trient ist offiziell eingerichtet. Grundlage ist das genehmigte Einvernehmensprotokoll zwischen der Lokalen Konferenz für Wiedergutmachungsjustiz und der Autonomen Region Trentino-Südtirol. Es soll die Umsetzung von Restorative-Justice-Programmen in Strafsachen gemäß den supranationalen Grundsätzen gewährleisten.

Landespräsident Arno Kompatscher betonte, dass Gerechtigkeit nicht nur Bestrafung bedeute, sondern auch die Verantwortung der Täter fördere und den Opfern ihre Würde zurückgeben soll. Ziel sei es, Brücken zwischen Tätern, Opfern und der Gemeinschaft zu bauen und die Wiedereingliederung ins gesellschaftliche Leben zu erleichtern.

Das Zentrum stellt sicher, dass qualifiziertes Personal, insbesondere Mediationsexperten, verfügbar ist. Besonderes Augenmerk liegt auf Gleichstellung, Diversifizierung und der Verfügbarkeit zweisprachiger Dolmetscher. Die Programme stehen kostenlos, freiwillig und diskriminierungsfrei allen offen, unabhängig von Art oder Schwere der Straftat, sofern keine konkrete Gefahr besteht.

Das Angebot richtet sich an Opfer, Beschuldigte, deren Familien sowie unterstützende Personen und Institutionen. Die Programme werden auf gerichtliche Anordnung durchgeführt und berücksichtigen Garantien wie Information, freiwillige Zustimmung, Vertraulichkeit und Nichtdiskriminierung. Eine strenge Ausbildung und Registrierung der Mediationsexperten soll die Qualität der Angebote sicherstellen.

