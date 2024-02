Zwei Einbrüche hintereinander: Betreiber übernachtet nun im Gasthof

Neumarkt – Vincenzo Degasperi, der Betreiber vom Gasthof zur Post in Neumarkt, ist beunruhigt. Erst kürzlich haben Einbrecher in seinem Betrieb gleich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zugeschlagen. Nun befürchtet er, sie könnten auch ein drittes Mal wiederkommen.

Erbeutet wurde nicht viel. In beiden Fällen handelte es sich um rund 100 Euro aus dem Kassenbestand. Die Zwischenfälle haben sich in der Nacht auf vergangenen Sonntag und in der der Nacht darauf ereignet. Die Nacht auf Dienstag verbrachte Degasperi selbst im Gasthof.

Er hat bei den Carabinieri Anzeige erstattet. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, haben die Diebe nach der Sperrstunde ein Fenster im Hof aufgebrochen, das von der Straße aus nicht so leicht einsehbar ist.

Anschließend begaben sich die Endringlinge zur Theke in der Bar. Der Einbruch ist er erst am Tag darauf bemerkt worden. Ungewöhnlich ist, dass die Täter die Dreistigkeit besaßen, rund 24 Stunden später wiederzukommen und auf exakt dieselbe Weise vorzugehen. Die Beute hat sich auf diese Weise verdoppelt.

Glücklicherweise ist kein großer Schaden entstanden. Die Unbekannten hatten zwar einen Schrank geöffnet, darin befanden sich allerdings keine Wertgegenstände. Vermutlich um nicht weiter für Aufmerksamkeit zu sorgen, konzentrierten sich die Eindringlinge auf die Kasse.

Angesichts der geringen Beute rechnen die Carabinieri nicht damit, dass es sich um eine professionelle Beute handelt. Die Ordnungshüter haben Spuren gesichert.