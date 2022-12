Zwei Frauen mit Kokain im Wert von 1,5 Millionen Euro im Pkw

Rekordfund in Sterzing

Sterzing – Die Carabinieri von Sterzing haben mit 46 Kilogramm Kokain wohl einen neuen Rekordfund beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um Drogen im Wert von über 1,5 Millionen Euro.

Die Ordnungshüter hielten einen Pkw mit deutscher Kenntafel bei der Mautstelle in Sterzing auf, der eben erst die Grenze über den Brenner überquert hatte.

Bei der Lenkerin und ihrer Beifahrerin handelte es sich um deutsche Staatsbürgerinnen. Die Ordnungshüter schöpften Verdacht, als sie die Frauen nach dem Grund ihrer Reise fragten und nur vage Antworten erhielten.

Auch die Ausweispapiere erschienen den Carabinieri verdächtig. Bei der Durchsuchung des Wagens stießen die Ermittler auf 38 Packungen – prall gefüllt mit Kokain. Die Drogen befanden sich in einem Hohlraum unter dem Reserverad.

Die zwei Frauen wurden wegen Drogenhandels festgenommen und befinden sich derzeit in U-Haft im Frauengefängnis in Trient. Bislang gilt die Unschuldsvermutung. Die Carabinieri versuchen nun zu ermitteln, für wen die Lieferung bestimmt war.

In den vergangenen 20 Tagen haben die Carabinieri 82 Kilogramm Rauschgift unterschiedlicher Art beschlagnahmt. Zwei größere Beschlagnahmen erfolgten im Wipptal und in Meran. Kleinere Mengen wurden hingegen in Bozen und Innichen beschlagnahmt.

Zusätzlich wurden geringe Mengen für den persönlichen Gebrauch an mehreren Orten in Südtirol sichergestellt.