Zwei Personen stürzen auf Tiroler Höhenweg in den Tod

Von: apa

Zwei Personen sind am Montag bei einer Wanderung am Stubaier Höhenweg im Gemeindegebiet von Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen. Die beiden waren nach bisherigen Informationen auf dem Höhenweg zwischen der Franz-Senn-Hütte und der Starkenburger Hütte abgestürzt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die genauen Umstände des Unfalls sowie die Identität der Opfer war vorerst nicht bekannt.

Die beiden sollen auf dem nassen Boden ausgerutscht und mehrere hundert Meter abgestürzt sein, berichtete der ORF Tirol unter Berufung auf die Bergrettung Neustift. Eine Bestätigung der Polizei dahingehend stand zunächst aus. Laut den Bergrettern habe der überlebende Wanderer versucht, zu den Verunfallten abzusteigen. Andere Bergsteiger hörten Hilfeschreie und setzten einen Notruf ab. Im Einsatz standen neben der Bergrettung ein Notarzt- bzw. Polizeihubschrauber sowie die örtliche Feuerwehr.

Erst am vergangenen Wochenende waren in Tirols Bergen zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Samstag stürzte ein 24-jähriger Bergsteiger aus Deutschland bei einer Tour im Bereich der Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst) 200 Meter in den Tod. Und ebenfalls am Samstag verlor ein 66-jähriger Einheimischer bei einer Wanderung von Vomp in Richtung Zwerchloch (Bezirk Schwaz) sein Leben. Er dürfte von einem Steig rund 120 Meter abgestürzt sein.