Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Wochen vermisste Wanderin in Malaysias Wildnis entdeckt
Einsatzkräfte mit der geretteten Wanderin

Zwei Wochen vermisste Wanderin in Malaysias Wildnis entdeckt

Sonntag, 07. Juni 2026 | 13:27 Uhr
Einsatzkräfte mit der geretteten Wanderin
APA/APA/Perak's Fire and Rescue Department/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

In Malaysias Wildnis haben indigene Fischer eine seit zwei Wochen vermisste Wanderin gerettet, nachdem eine Suchaktion mit Hubschraubern erfolglos geblieben war. “Als wir hörten, dass sie wohlbehalten gefunden wurde, fühlte es sich an, als wären unsere Gebete erhört worden”, sagte Hishammuddin Ahmad, eine Freundin der Frau, am Sonntag. Die Malaysierin Jaslinda Saludin (49) war allein aufgebrochen, um den Berg Gunung Batu Putih in dem südostasiatischen Land zu besteigen.

Es handelte sich um eine Etappe auf der Trans-Spencer-Chapman-Tour, einer kräftezehrenden Strecke im Bereich des Titiwangsa-Gebirgszuges. Nach dem Aufbruch zu der Bergbesteigung wurde die erfahrene Wanderin als vermisst gemeldet. An der Suche war unter anderem eine Spezialeinheit der Rettungskräfte beteiligt. Über das Verschwinden berichteten die Medien des Landes prominent.

Am späten Samstag wurde die Frau den Angaben zufolge von Fischern in einem Waldgebiet nahe der Kleinstadt Tapah im zentralen Bundesstaat Perak entdeckt. Nach eigenen Angaben überlebte sie, indem sie Wasser aus Flüssen trank und Beeren und Pflanzen aß. Nach ihrer Rettung wurde Jaslinda ins Krankenhaus gebracht. Sie habe leichte Verletzungen davongetragen, darunter “einige Wunden am Kopf”, sagte ein Behördenvertreter der Zeitung “The Star”. Malaysias Regierungschef Anwar Ibrahim sprach den an der Rettung Beteiligten seinen Dank aus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Kommentare
132
Auseinandersetzung erschüttert Bozner Innenstadt
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Kommentare
96
Fahrradboom bringt Regionalzüge an ihre Grenzen
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
Kommentare
52
Team K warnt: Bahn steuert auf Konfliktsommer zu
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
Kommentare
24
„Keine Lust auf Amerika“: Reiseveranstalter beklagt geringe Nachfrage
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
Kommentare
24
EU-Westbalkan-Gipfel macht Tempo bei Erweiterung
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 