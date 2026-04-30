Zwölfjährige starb bei E-Scooter-Unfall in Niederösterreich

Von: apa

Beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Pkw in einem Kreuzungsbereich in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) ist am Mittwochabend die zwölfjährige Mitfahrerin des Rollers ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Lenkerin des Scooters – beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Melk – erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung.

Ereignet hatte sich der Unfall am Mittwoch gegen 18.00 Uhr an der Kreuzung der B29 mit der L6140. Die zwölfjährige Lenkerin dürfte den E-Scooter zunächst im Kreuzungsbereich angehalten haben und danach weitergefahren sein, um links abzubiegen. Der auf der B29 fahrende 23-jährige Pkw-Lenker führte eine Vollbremsung samt Ausweichmanöver durch, was den Zusammenstoß aber nicht verhinderte.

Die zwölfjährige Mitfahrerin des E-Scooters erlag an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die schwer verletzte Lenkerin des Rollers wurde vom Notarzthubschrauber “Christophorus 2” in das Universitätsklinikum Linz geflogen. Der Autofahrer blieb indes laut Polizei unverletzt.