AISLA erhält den Rosa-Camuna-Preis für 40-jähriges Bestehen der Vereinigung

Mailand – Unter der Leitung von Max Laudadio fand am späten Nachmittag des 27. Mai die Preisverleihung der Rosa Camuna 2023 statt, bei der die AISLA – die italienische Vereinigung für amyotrophe Lateralsklerose – für ihre 40-jährige Tätigkeit ausgezeichnet wurde.

Die Auszeichnung wurde vergeben mit der Begründung, dass die AISLA eine großartige Organisation sei, die sich für die Unterstützung von Menschen einsetzt, die an amyotropher Lateralsklerose leiden, indem sie zahlreiche Projekte in den Bereichen Hilfe, Ausbildung, Information und Forschung zur Krankheit finanziert. Die Organisation wurde ausgezeichnet für 40 Jahre Tätigkeit, in denen die Vereinigung Tausenden von Familien, die mit dieser schweren Krankheit leben, mutig zur Seite gestanden hat. Die nationale Präsidentin von AISLA, Fulvia Massimelli, nahm den Preis gemeinsam mit Luca Ruggeri, dem Vorsitzenden von AISLA Brescia, entgegen.

“Diese Auszeichnung ist eine wichtige Anerkennung für unseren Verband. In den vierzig Jahren unserer Tätigkeit haben wir stets mit Beharrlichkeit und Mut gearbeitet. AISLA stützt seine Aktivitäten auf die Schaffung von Ressourcen – ja, aber mit dem Ziel, das Paradigma zu überwinden und neue Horizonte zu eröffnen. Wir sind Menschen, die Menschen helfen, und unsere Geschichte zeigt, dass zerbrechlich zu sein nicht bedeutet, schwach zu sein, und dass es möglich ist, gemeinsam zum Wohlfahrtsstaat für eine zunehmend integrative Zukunft beizutragen, ohne zu resignieren”, sagte Fulvia Massimelli. In einem Paradigma, das um jeden Preis linear sein will, schlägt AISLAs Gedanke vom Leben – von der Gesamtheit aller menschlichen Schwächen – Wurzeln. AISLA ist all jenen dankbar, die die Möglichkeit bieten, zu wachsen, Gedanken zu entwickeln und sich konkrete Lösungen vorzustellen.

“Ich möchte der Region Lombardei dafür danken, dass sie uns diese prestigeträchtige Auszeichnung verliehen hat”, schreibt Luca Ruggeri – Präsident von AISLA Brescia – in einer Mitteilung und fährt fort: “AISLA ist eine Organisation, die die Werte der Menschen in der Lombardei gut widerspiegelt. Zu diesen Werten gehören: Arbeit, Bescheidenheit, Ernsthaftigkeit, Erfindungsreichtum und Solidarität den Schwächsten gegenüber. Die Menschen der Lombardei sind Menschen vieler Taten und weniger Worte. Es genügt zu sagen, dass wir allein in der Region Brescia trotz der großen Schwierigkeiten, die durch die Pandemie verursacht wurden, etwa hundert ALS-Kranke und deren Familien unterstützen. Das ist eine beachtliche Zahl und auch eine große Verantwortung, aber wie ich bereits sagte, fehlt es nicht an Arbeit und Einfallsreichtum. Ich danke allen freiwilligen Helfern, dem Netz von Menschen guten Willens. Und ich danke den Spendern und Spenderinnen, die es uns durch ihre Großzügigkeit jeden Tag ermöglichen, konkrete Antworten auf die komplexen Bedürfnisse unserer Gemeinschaft zu geben.”

Die Preise werden jedes Jahr auf Anweisung von Präsident Attilio Fontana, der Regionalregierung und des Regionalrats anlässlich der “Festa della Lombardia” am 29. Mai an Vereine, Organisationen und Einzelpersonen verliehen, die sich durch besondere Aktivitäten im öffentlichen Interesse ausgezeichnet haben.