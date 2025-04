Allstars feiern Pavarottis 90er in der Arena von Verona

Von: apa

Anlässlich des 90. Geburtstags des 2007 verstorbenen legendären Startenors Luciano Pavarotti ist am 30. September ein großes Konzert zu Ehren des Künstlers in der Arena von Verona geplant. Daran werden sich Kollegen Pavarottis wie Plácido Domingo, José Carreras und Andrea Bocelli beteiligen. Auch Anna Netrebkos Ex-Partner Yusif Eyvazov, sowie der Tenor Vittorio Grigolo, letzter Schüler Pavarottis, werden dabei sein.

Zu den Stars, die an dem Event in der Arena teilnehmen, zählen die Sopranistin Angela Gheorghiu, sowie Popikone Laura Pausini, die mit Pavarotti gut befreundet war. Das Großkonzert, das im Fernsehen live übertragen werden soll, wurde von Pavarottis Witwe Nicoletta Mantovani und seiner 22-jährigen Tochter Alice organisiert. Wie die Witwe laut Medienangaben mitteilte, sollen virtuelle Duette Pavarottis mit einigen der Starsänger stattfinden. Die Einnahmen des Konzerts sollen wohltätigen Zwecken zugute kommen.

Konzert von Pavarottis Witwe und Tochter organisiert

“Luciano war einzigartig, und ich vermisse vieles von ihm, vor allem sein offenes und sonniges Gemüt. Er hatte eine positive Einstellung und verstand es, das Beste aus den Menschen herauszuholen. In der heutigen schwierigen Welt hätte er sicher gerne die Ärmel hochgekrempelt und vielleicht an der Kriegsfront gesungen, wie er es für Sarajevo getan hat”, so die 55-jährige Witwe bei der Vorstellung des Events.

Pavarotti, geboren am 12. Oktober 1935, war neben Maria Callas der kommerziell erfolgreichste Klassikstar aller Zeiten. Er war 1961 bekannt geworden, als er einen internationalen Gesangswettbewerb mit der Darstellung des Rodolfo aus Puccinis “La Bohème” gewann. In den folgenden Jahren eroberte der Norditaliener die großen Bühnen der Welt, darunter Covent Garden in London und die Metropolitan Opera in New York. Das österreichische Publikum begeisterte er unter anderem vor der Kulisse von Schloss Schönbrunn 1995 oder bei den Salzburger Festspielen, wo er 1976 mit italienischen Arien und Liedern debütierte.