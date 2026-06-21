Aktuelle Seite: Home > Italien > Der “Italo” kommt – 20 Prozent günstiger als die DB
Italienischer Bahnkonzern plant Angriff auf die Deutsche Bahn

Der “Italo” kommt – 20 Prozent günstiger als die DB

Sonntag, 21. Juni 2026 | 17:20 Uhr
italotreno-twitter-zug
Twitter
Schriftgröße

Von: luk

Rom/Berlin – Der italienische Hochgeschwindigkeitszug-Betreiber Italo will ab 2028 in den deutschen Fernverkehr einsteigen und damit der Deutschen Bahn Konkurrenz machen. Das Unternehmen setzt dabei auf günstigere Tickets, moderne Züge und ein erweitertes Angebot auf stark frequentierten Strecken.

Laut Unternehmenschef Gianbattista La Rocca (im Interview mit der “Bild am Sonntag”) sollen die Fahrpreise im Schnitt rund 20 Prozent unter jenen der Deutschen Bahn liegen. Durch den zusätzlichen Wettbewerb könnten die Ticketpreise im deutschen Fernverkehr insgesamt deutlich sinken, erwartet das Unternehmen.

Geplant sind zunächst Verbindungen auf den stark nachgefragten Achsen München–Frankfurt–Köln–Dortmund sowie München–Berlin–Hamburg. Zum Start sollen rund 30 Fernzüge eingesetzt werden. Die endgültige Genehmigung für die Nutzung der Strecken steht noch aus und wird von der Bundesnetzagentur geprüft.

Für den Markteintritt kündigt Italo umfangreiche Investitionen an. Die neuen Züge sollen unter anderem mit Ledersitzen sowie schnellem Internet über 5G und Satellitentechnik ausgestattet werden. Zudem rechnet das Unternehmen mit einem hohen Personalbedarf und plant die Schaffung von mindestens 2.500 Arbeitsplätzen in Deutschland.

Kritik kommt jedoch von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Sie befürchtet, dass sich private Anbieter vor allem auf profitable Verbindungen zwischen Großstädten konzentrieren könnten. Dadurch könnten weniger rentable Fernverkehrsstrecken in ländlichen Regionen unter Druck geraten. Ähnliche Bedenken äußerte auch die Deutsche Bahn unter Führung der Südtirolerin Evelyn Palla. Sie warnt vor negativen Folgen eines unkoordinierten Wettbewerbs.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
76
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Kommentare
40
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Kommentare
37
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Kommentare
32
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Kommentare
23
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 