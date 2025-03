Espresso-Preise steigen weiter: Bozen bleibt teuerster Kaffee-Ort

Von: fra

Das Jahr 2025 beginnt mit weiteren Preissteigerungen, und die Kosten für den Espresso in Italien sind im Vergleich zu 2021 um fast 20 Prozent gestiegen. In Bozen bleibt der Kaffee der teuerste im ganzen Land, gefolgt von Trient. Auch 2025 setzt sich der Trend des steigenden Kaffeepreises fort, wobei die Preise für den klassischen Espresso weiterhin höher ausfallen als im Vorjahr. Eine aktuelle Untersuchung des “Centro di Ricerca e Formazione sui Consumi” (C.R.C.) in Zusammenarbeit mit “Assoutenti”, der Nationalen Vereinigung der Nutzer öffentlicher Dienstleistungen, hat die Espresso-Preise in den wichtigsten italienischen Städten verglichen.

Laut den Ergebnissen stieg der Preis für einen Espresso in den großen Städten von 1,03 Euro im Jahr 2021 auf durchschnittlich 1,22 Euro im Januar 2025, was einem Anstieg von über 19 Prozent entspricht. In Bozen liegt der Preis für einen Espresso bei durchschnittlich 1,43 Euro, was sie zur teuersten Stadt Italiens macht. Trient, Pescara und Triest folgen mit 1,34 Euro. Am günstigsten ist der Espresso in Catanzaro, wo der Preis nicht mehr als einen Euro beträgt.

Für die italienischen Verbraucher bedeutet der Anstieg der Kaffeepreise eine merkliche zusätzliche Belastung. Laut “Assoutenti” ist der Kaffee für Millionen von Italienern eine tägliche Gewohnheit, weshalb jährlich etwa sechs Milliarden Espressos serviert werden. Dies hat die jährlichen Ausgaben für Espresso von 6,18 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf derzeit 7,32 Milliarden Euro steigen lassen, was einem zusätzlichen Betrag von 1,14 Milliarden Euro entspricht.

“Der Preissteigerung beim Kaffee liegen mehrere Faktoren zugrunde”, erklärt Gabriele Melluso, Präsident der Nationalen Vereinigung “Assoutenti”. “Die hohen Energiekosten und die teureren Rohstoffpreise, insbesondere für Robusta, dessen Preis heute bei über 5.400 Dollar pro Tonne liegt (im Vergleich zu 1.400 Dollar im Jahr 2021), sowie die Rekordpreise für Arabica, die bei rund 3,90 Dollar pro Pfund liegen, haben sich stark auf den Kaffeepreis ausgewirkt. Der Espresso wird immer teurer. Dieser Trend könnte die Gewohnheiten der Italiener ändern und dazu führen, dass sie den Kaffeekonsum reduzieren oder auf die günstigere Moka-Kanne zu Hause umsteigen”, schließt Melluso.