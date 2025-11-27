Feuer in Papierfabrik am Gardasee

Von: mk

Riva del Garda – Ein Großbrand hat am Donnerstagvormittag in Riva am Gardasee einen massiven Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Gegen 9.00 Uhr wurde Alarm geschlagen, nachdem in einer Papierfabrik im der Ortsteil Varone ein Feuer ausgebrochen war.

Die Flammen konzentrieren sich laut ersten Berichten auf das Dach einer Lagerhalle des Werks. Umgehend rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung sowie die Trientner Berufsfeuerwehr aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Ausmaße des Brandes waren auch aus der Ferne deutlich zu sehen: Eine dichte, schwarze Rauchsäule stieg in den Himmel auf und war von den umliegenden Hängen im Norden des Gardasees gut sichtbar.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.