Aktuelle Seite: Home > Italien > Feuer in Papierfabrik am Gardasee
Großeinsatz in Riva del Garda

Feuer in Papierfabrik am Gardasee

Donnerstag, 27. November 2025 | 11:40 Uhr
Riva Gardasee
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Riva del Garda – Ein Großbrand hat am Donnerstagvormittag in Riva am Gardasee einen massiven Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Gegen 9.00 Uhr wurde Alarm geschlagen, nachdem in einer Papierfabrik im der Ortsteil Varone ein Feuer ausgebrochen war.

Die Flammen konzentrieren sich laut ersten Berichten auf das Dach einer Lagerhalle des Werks. Umgehend rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung sowie die Trientner Berufsfeuerwehr aus, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Ausmaße des Brandes waren auch aus der Ferne deutlich zu sehen: Eine dichte, schwarze Rauchsäule stieg in den Himmel auf und war von den umliegenden Hängen im Norden des Gardasees gut sichtbar.

Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
65
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
38
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
36
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
Kommentare
35
Albtraum für Eltern: Mädels lassen sich volllaufen
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
34
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 