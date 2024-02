Gardasee: Er wollte den Mord an seiner Mutter verschleiern

Salò – In der Nähe von Salò hat ein 54-jähriger Mann sein 78-jähriges Mutter getötet. Das Tötungsdelikt versuchte er zu verschleiern, indem er einen Raubüberfall vortäuschte.

Mauro Pedrotti aus Puegnago del Garda (Lombardei) alarmierte gestern die Carabinieri nach einem vermeintlichen Raubüberfall in der Wohnung seiner Mutter. Dort fanden die Sicherheitskräfte den leblosen Körper von Santina Delai. Zunächst deutete die Unordnung in der Wohnung auf einen Raub hin, aber bei genauerer Untersuchung kamen Zweifel auf.

Nach einem ausgiebigen Verhör gestand Pedrotti am Donnerstagfrüh seine Tat. Der Arbeiter in einer Straßenmeisterei gab zu, seine Mutter getötet zu haben. Er erklärte den Ermittlern, dass er es nicht länger ertragen konnte, in ihrer Nähe zu leben. Das Haus des Mannes grenzte an das seiner Mutter, und er empfand offenbar das Zusammenleben als unerträglich.

Pedrotti wurde festgenommen. Ihm wird vorsätzliche Tötung vorgeworfen.