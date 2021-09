Grüner Pass: Zunächst nur kleine Ausweitung

Rom – Die Regierung in Rom macht in Sachen Grüner Pass doch keinen großen Sprung. Anders, als zunächst angenommen, wird der Green Pass nur auf die Mitarbeiter in den Schulmensen und die Reinigungskräfte in den Schulen ausgedehnt. Auch externe Mitarbeiter in den Altenheimen sind betroffen. Medienberichten zufolge wird der Ministerrat in Rom das heute entscheiden.

Weitere Bereiche und Branchen könnten aber folgen – so ist etwa eine Pflicht für die Angestellten im Gastgewerbe, im öffentlichen Dienst sowie im öffentlichen Nahverkehr im Gespräch.

Die Lega wehrt sich gegen die Bestimmungen zum Grünen Pass und hat im Parlament zuletzt mehrmals gegen die Regierung gestimmt.