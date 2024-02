Heftige Schlägerei am Gardasee

Riva del Garda – Am Sonntagabend ist es im Zentrum von Riva del Garda, am Nordufer des Gardasees, zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Der Disput unter Jugendlichen hatte seinen Ausgang in einer Bar: Zunächst gerieten zwei Jugendliche aneinander. Sie beleidigten und schubsten sich. Dann gingen sie richtig aufeinander los, kämpften und schlugen sich gegenseitig.

Medienberichten zufolge zog einer der Jugendlichen irgendwann ein Messer und ging damit auf einen dritten Jugendlichen los. Dieser wurde dabei verletzt.

Auch ein weiterer junger Mann wurde verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, einer mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient, der andere mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus nach Arco. Beide schweben nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei nahm die anderen drei beteiligten Jugendlichen mit auf die Wache und führt nun die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Geschehens durch.