Höllische Fahrt: Wilde Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Pesaro – In der Nacht vom Freitag auf den Samstag war die Staatsstraße von Fano nach Pesaro Schauplatz einer unglaublichen Verfolgungsjagd. Die wilde Verfolgung, bei der wie durch ein Wunder keine Unbeteiligten zu Schaden kamen, endete erst, als der von zwei Polizeistreifen verfolgte Ford Puma, der von einem 23-jährigen Nordafrikaner gesteuert wurde, gegen mehrere geparkte Autos prallte. Der Marokkaner, in dessen Tasche fünf Kilogramm Haschisch sichergestellt wurden, wurde festgenommen.

Es war am späten Freitagabend in der Nähe von Fano in den Marken, als eine Streife der Straßenpolizei einen Ford Puma kontrollieren wollte. Der Kleinwagen war den Beamten als gestohlen gemeldet worden. Der Lenker des Fords täuschte kurz vor, sein Fahrzeug anzuhalten, gab dann jedoch sofort Gas und brauste mit rasender Geschwindigkeit davon. Die Beamten der Straßenpolizei, zu denen sich eine zweite Streife gesellte, nahmen umgehend die Verfolgung des Ford Puma auf.

Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd, die über mehrere Kilometer hinweg fortdauerte. Wie in dem von der Straßenpolizei veröffentlichten Video zu erkennen ist, missachtete der Lenker des Pumas sowohl rote Ampelzeichen als auch den Gegenverkehr, wodurch er seine eigene Sicherheit und die der anderen ernsthaft gefährdete. „Der ist verrückt“, so der Kommentar der Polizeibeamten, als sie sahen, wie der Marokkaner trotz Gegenverkehrs mit hoher Geschwindigkeit überholte und bei Rot über Straßenkreuzungen fuhr.

Als ein dritter Streifenwagen versuchte, ihm dem Weg abzuschneiden, rammte er die Alfa Romeo Giulia der Straßenpolizei und setzte seine rasende Fahrt in Richtung der Stadt Pesaro fort. Ständig mit Polizeilicht und Polizeisirene verfolgt, beendete das flüchtende Fahrzeug seine Wahnsinnsfahrt erst, als es im weihnachtlich belebten Zentrum der Kleinstadt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge prallte.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit gelang es auch dem Beamten am Steuer des ersten Streifenwagens nicht mehr, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Die Alfa Romeo Giulia fuhr neben dem Ford Puma auf einen Fahrbahnbegrenzungspfosten auf.

Der Fahrer des Pumas stieg aus und versuchte mit einer großen Tasche in der Hand zu fliehen, wobei er eine junge Frau im Fahrzeug zurückließ. Nicht zuletzt mit der Hilfe eines Passanten, der den Mann aufhielt, konnte der 23-jährige Marokkaner verhaftet werden. In der Tasche des Drogenhändlers stellten die Polizisten fünf Kilogramm Haschisch sicher. Die junge Frau, die wie ihr Freund ebenfalls festgenommen wurde, sowie zwei Polizisten mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach der wilden Verfolgungsjagd und dem Unfall sitzt in Pesaro der Schock tief. Es war nur dem Zufall zu verdanken, dass bei der Verfolgungsjagd und dem Unfall keine Unbeteiligten zu Schaden kamen. Insbesondere das Zentrum des Tourismusortes an der Adria war zum Unfallzeitpunkt voller Menschen, die Weihnachtseinkäufe erledigten oder die weihnachtliche Stimmung genossen. Zum Glück endete die wilde Jagd nicht in einer Tragödie.