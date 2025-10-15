Aktuelle Seite: Home > Italien > Im Kolosseum in Rom könnten künftig Weltstars auftreten
Neuer Direktor des Kolosseums für Öffnung für große Popkonzerte

Im Kolosseum in Rom könnten künftig Weltstars auftreten

Mittwoch, 15. Oktober 2025 | 14:45 Uhr
Neuer Direktor des Kolosseums für Öffnung für große Popkonzerte
APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Im Kolosseum, dem fast zwei Jahrtausende alten Wahrzeichen von Rom, sollen künftig große Popkonzerte stattfinden. Der neue Direktor der antiken Stätte, Simone Quilici, kündigte an, die Arena für Auftritte von Weltstars wie Paul McCartney, Peter Gabriel oder Sting zu öffnen. Sein Ziel sei es, neben den Touristen auch andere “Menschen in die Denkmäler hineinzubringen”, sagte der Italiener der Tageszeitung “La Repubblica”.

Mit mehr als 14,7 Millionen Besuchern pro Jahr ist das Kolosseum Italiens meistbesuchte Sehenswürdigkeit. Die Arena wurde im ersten Jahrhundert als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel erbaut. Wegen des großen Rummels machen viele Einheimische um die Anlage inzwischen einen Bogen. Immer wieder gibt es Klagen über aufdringliche Souvenir-Verkäufer und Abzocke beim Eintritt.

Andere antike Stätten werden bereits für Konzerte genutzt

Der neue Direktor kündigte nun an, Geschäftemacher in Gladiatorenkostümen aus der Umgebung zu verbannen. “Mein Ziel ist es, das Kolosseum der Stadt zurückzugeben und seine Rolle wiederzubeleben”, sagte der 55-Jährige. Dazu sollen auch die Popkonzerte dienen. “Mein Traum ist Paul McCartney”, sagte Quilici. Der Ex-Beatle habe 2003 schon einmal im Kolosseum ein Konzert für einen kleinen ausgewählten Kreis gegeben.

Konkrete Termine für Auftritte nannte der neue Direktor nicht. Andere antike Stätten in Rom wie der Circus Maximus oder die Caracalla-Thermen werden bereits für Konzerte genutzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Kommentare
98
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu drei Jahren Meloni?
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
Kommentare
85
Lebensgefährlicher Stunt mitten auf der MeBo
EU plant radikale Anti-Rauch-Offensive
Kommentare
46
EU plant radikale Anti-Rauch-Offensive
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Kommentare
38
Drei Carabinieri bei Explosion in Norditalien getötet
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Kommentare
36
Venedig: Touristin stürzt in Kanal und gibt Google Maps die Schuld
Anzeigen
Setzt auf das Südtirol-Label
Setzt auf das Südtirol-Label
Bergila
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Wie FortuneJack das Casinoerlebnis nach Südtirol bringt
Live, lokal und datenbasiert
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 