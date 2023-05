Italien: Südtiroler helfen bei Aufräumarbeiten im Katastrophengebiet – die Bilder

Cesena/Forlì – Die italienische Regierung wird in den Hochwassergebieten der Emilia Romagna den Katastrophenfall ausrufen. Das hat Umweltminister Gilberto Pichetto heute angekündigt. Der Ministerrat wird sich am kommenden Dienstag mit der Lage an der Adriaküste befassen. Betroffen sind bekanntlich vor allem die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna.

Indes sind die Einsatzkräfte aus Südtirol im Katastrophengebiet bei Forlì angekommen und haben schon tatkräftig Hilfe geleistet. Vor allem geht es darum, Gebäude von den durch die Flut eingetragenen Schlammmassen zu befreien, bevor dieser trocken und hart wird. Schwere Maschinen, Pumpen und Muskelkraft kommen dabei zum Einsatz.

Derzeit hat sich die Lage etwas entspannt. Doch für das Gebiet sagen die Wetterprognosen in den kommenden Tagen erneut schwere Unwetter voraus.