Aktuelle Seite: Home > Italien > Krebspatientin will Hund bei sich: Tier hat die Krankheit erkannt
Im Spital ist man dagegen

Krebspatientin will Hund bei sich: Tier hat die Krankheit erkannt

Samstag, 06. Dezember 2025 | 17:37 Uhr
Hund Labrador
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Treviso – Hunde sind nicht nur der beste Freund des Menschen, manchmal werden sie zu wahren Lebensrettern. Dass Barbara Guerra aus Nervesa della Battaglia bei Treviso von ihrer Krebserkrankung erfahren hat, verdankt sie der Hartnäckigkeit ihrer Labrador-Hündin Joy. Wochenlang legte das Tier seine Schnauze immer wieder auf dieselbe Stelle an Barbaras Bauch. Schließlich wurde die 53-Jährige misstrauisch und ließ sich untersuchen. Die Ärzte entdeckten so frühzeitig einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse.

Die Fähigkeit von Hunden, Krebs zu erschnüffeln, ist zwar wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Trotzdem ruft die italienische Krebsforschungsvereinigung AIRC zu Wachsamkeit auf: Wenn ein Hund hartnäckig Kontakt zu einem bestimmten Körperteil suche, sollte man gegebenenfalls einen Arzt konsultieren. Hunde würden mit ihren ausgeprägten Sinnen oft krankheitsbedingte Veränderungen ihres Herrchens oder Frauchens spüren.

Vom Frühwarner zur emotionalen Stütze

Joy ist das jüngere Tier der beiden Familienhunde im Haus von Barbara Guerra. Bereits bevor sie von ihrer Krankheit erfuhr, hatte die Hündin ihr Verhalten drastisch verändert: Sie wurde still, wachsam und fixierte oder berührte die 53-Jährige immer wieder dieselbe Stelle am Bauch.

Im Juni folgte dann die erschütternde Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nach einer missglückten Operation in Treviso begann Barbara im November mit der Chemotherapie im Krankenhaus „San Valentino“ in Montebelluna, berichtet der Corriere.

Die Probleme fingen nach dem ersten Zyklus an: Barbara kam völlig erschöpft nach Hause. Auch in diesem Fall erwies sich ihre Labrador-Hündin als wertvolle Stütze. „Wenn Joy nicht da ist, geht es mir schlechter“, gesteht sie. „Mit ihr an meiner Seite kann ich alles mit mehr Kraft bewältigen.“

Appell an die Menschlichkeit

Nun kämpfen Barbara und ihr Mann Antonio Scalise dafür, dass Joy sie auch während der Chemo im Krankenhaus begleiten darf. Die lokale Gesundheitsbehörde lehnte ihren Wunsch jedoch ab – mit Verweis auf fehlende geeignete Räumlichkeiten. Aus Sicherheitsbedenken wurde außerdem ausgeschlossen, die Chemotherapie zu Hause fortzusetzen.

Antonio Scalise zeigt sich verbittert: „Wir fordern keine unmöglichen Privilegien. Wir bitten nur um die nötige Aufmerksamkeit für ein heikles Thema. Es handelt sich nicht nur um eine organisatorische Frage, sondern um eine menschliche.“ Am 24. November hat das Paar formell einen Antrag eingereicht.

Der Ehemann fordert die Gesundheitsbehörden Venetiens auf, die Regeln zu überdenken und nach Lösungen zu suchen, damit Hunde Patienten begleiten dürfen. Er ist überzeugt: Hunde spüren nicht nur, wenn es Menschen gesundheitlich schlecht geht, sie unterstützen Menschen auch darin, emotional ein Gleichgewicht zu finden.

Das Paar hofft, dass ihr persönlicher Kampf dazu beiträgt, auch anderen in einer ähnlichen Lage zu helfen, und dass sich die Tür von Krankenhäusern auch für Hunde öffnet – im Interesse der Patienten selbst.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
79
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
63
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
33
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Kommentare
21
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
17
LH Kompatscher bei Entzünden des olympischen Feuers in Rom
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 