La Dolce Vita auf Schienen: Ab 3.500 Euro durch Italien

Von: Ivd

Rom – In vielen Ländern kann sich der Bahnverkehr nicht gerade an übermäßiger Innovationsfreudigkeit erfreuen. Anders sieht das in Italien aus: Dort werden seit kurzem Bahnfahrten im Stil der 1960-er und 1970-er Jahre auf den szenischsten Strecken des Landes angeboten. Dabei werden die Gäste von Sternekoch Heinz Beck verwöhnt, während sie in Gold und Marmor durch die idyllischen Landschaften Italiens gefahren werden. Doch dieser Spaß hat seinen Preis: Stolze 3.500 Euro soll eine der Fahrten zwischen Nord und Süd mindestens kosten.

Der „La Dolce Vita Express” spart weder an Komfort noch an Luxus und Nostalgie. Die Ausstattung ist eine Hommage an die 1960-er und 1970-er Jahre. Samt, Marmor, edle Hölzer und goldene Akzente zieren den Protz-Zug. An Bord haben gerade einmal ein paar Hände voll Menschen Platz: 62 Personen waren zu Jungfernfahrt von Rom in die Weinregion Montalcino anwesend, die sich auf zwölf Deluxe-Kabinen und 18 Suiten verteilten. Zum Vergleich: In einem Zug dieser Größe fahren für gewöhnlich ungefähr zehnmal so viele Passagiere.

Slow Traveling als Gegenentwurf

Der Veranstalter wollen gestresstem Reisen zwischen knappen Umsteigezeiten und nervigen Check-in-/Check-out-Zeiten bewusst entgegenwirken. Sie zelebrieren das „Slow Traveling“, bei dem die Fahrgäste genug Zeit für den Besuch aller Sehenswürdigkeiten der Zwischenhalte haben. Bei der Jungfernfahrt stand für die Gäste „Geschmack der toskanischen Weinberge“ auf dem Programm, zubereitet von keinem Geringeren als dem deutschen Sternekoch Heinz Beck, während Livemusik für die passende Atmosphäre an Bord sorgte.

Insgesamt stehen acht verschiedene Reiserouten zur Wahl. Sechs davon starten in Rom und führen von dort unter Anderem nach Matera, Venedig oder Portofino. Auf Sizilien können Passagiere Catania, Taormina und Palermo entdecken. Einige Touren richten sich gezielt an Weinliebhaber, andere fokussieren sich auf lokale Spezialitäten wie Trüffel aus dem Piemont. Bei seiner ersten Fahrt führte es die Gäste nach Montalcino, wo sie die Weingüter und Rebhänge erkunden konnten, bevor es über Nacht stilvoll zurück in die Hauptstadt ging.

3.500 Euro für eine Fahrt – Tendenz steiegend

Günstig ist das Erlebnis nicht: Der Einstiegspreis für eine Reise liegt bei stolzen 3.500 Euro. Nach oben ist die Preisspanne offen, je nach Route und gewählter Kabinenklasse. Was alle Reisen vereint, ist der hohe Anspruch an Service, Ambiente und Erlebnisdichte. CEO Gilda Perez Alvarado ist sich sicher, dass dies der „Beginn eines neuen Kapitels italienischer Zugreisen“ ist und dass sich das Erfolgsmodell bald in alle Welt exportieren wird.

Ob sich der Luxuszug tatsächlich als neues Statussymbol des Bahnreisens etabliert, bleibt abzuwarten. Klar ist: Wer sich eine Fahrt gönnt, erlebt Italien aus einer Perspektive, die bislang nur wenigen vorbehalten war und reisen dabei stilvoll, langsam und mit ganz viel Dolce Vita.