Limone am Gardasee erhält erstmals die „Blaue Flagge“

Von: luk

Limone – Große Auszeichnung für Limone sul Garda: Der bekannte Ferienort am Gardasee wurde erstmals mit der „Blauen Flagge“ für das Jahr 2026 ausgezeichnet. Vergeben wird das internationale Qualitätssiegel von der Foundation for Environmental Education, einer Umweltorganisation mit Sitz in Kopenhagen.

Limone sul Garda ist dabei die einzige neue ausgezeichnete Seegemeinde Italiens. Die „Blaue Flagge“ gilt weltweit als wichtiges Gütesiegel für besonders hohe Standards bei Wasserqualität, Umweltmanagement, Sicherheit und touristischen Dienstleistungen.

Insgesamt erhielten heuer 257 italienische Gemeinden die begehrte Auszeichnung – elf mehr als im Vorjahr. Prämiert wurden landesweit 525 Strände, was laut der FEE rund 11,6 Prozent aller weltweit ausgezeichneten Strände entspricht. Auch 87 touristische Häfen wurden ausgezeichnet.

Die meisten „Blauen Flaggen“ gingen erneut an die Region Ligurien mit 35 ausgezeichneten Orten. Dahinter folgen Apulien und Kalabrien mit jeweils 27 Auszeichnungen. Auch Trentino-Südtirol konnte seine zwölf ausgezeichneten Gemeinden bestätigen.

Neben Limone sul Garda erhielten unter anderem auch Rimini, Lipari, Monte Argentario und mehrere Orte in Kalabrien erstmals die „Blaue Flagge“. Drei Gemeinden verloren die Auszeichnung hingegen wieder.

Die Vergabe erfolgt jährlich anhand strenger Kriterien. Bewertet werden unter anderem die Sauberkeit des Wassers, nachhaltige Umweltpolitik, funktionierende Abwasserentsorgung, Sicherheit an den Stränden sowie Serviceangebote für Einheimische und Urlauber.