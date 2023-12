Locorotondo: Ein malerisches Weihnachtsmärchen im Süden Italien

Locorotondo – Im Süden Italiens erstrahlt Locorotondo als das malerischste Weihnachtsdorf Italiens. Während der festlichen Jahreszeit verwandeln sich die Gassen in ein faszinierendes Lichter- und Deko-Paradies. Das Dorf in Apulien wird weithin als das schönste Weihnachtsdorf in ganz Italien betrachtet.

Gewöhnlich denkt man bei Weihnachten an Schnee und winterliche Landschaften. Doch auch in südlichen Gefilden wird das Fest gefeiert, selbst wenn das Wetter nicht den typischen Klischees entspricht.

Ein Beispiel dafür ist Apulien in Italien. Diese Region im Süden des Landes erfreut sich derzeit an angenehmen 15 Grad Celsius, Sonnenschein und der Möglichkeit, die Winterjacke im Schrank zu lassen. Weiße Weihnachten sind hier definitiv “nicht zu befürchten”. Dennoch gibt es in dieser Region ein Städtchen, das in der Weihnachtszeit besonders heraussticht.

Die Rede ist von Locorotondo, etwa 70 Kilometer südlich von Bari gelegen. Derzeit präsentiert sich das Dorf als wahres Weihnachtswunderland.

Zahlreiche Beiträge auf Instagram dokumentieren die Pracht mit Tausenden von Lichtern, Weihnachtskugeln, Girlanden und festlich geschmückten Bäumen.

Locorotondo ist nicht nur während der Weihnachtszeit ein beliebtes Reiseziel, sondern wird sogar im Netz als eines der schönsten Dörfer Italiens bezeichnet – zu jeder Jahreszeit.

Obwohl die Bezeichnung “Dorf” vielleicht nicht ganz passend ist, leben hier doch fast 14.000 Menschen.