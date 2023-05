Luftbilder zeigen verheerendes Ausmaß der Überschwemmungen in Italien

Cesena – Die Unwetter in der italienischen Region Emilia Romagna haben drei Todesopfer gefordert. In der Stadt Cesena ist ein 70-jähriger Mann ums Leben gekommen, seine Frau wird noch vermisst. In Forlì ist ein älterer Mann im Erdgeschoss seines überschwemmten Hauses ertrunken.

Zahlreiche Flüsse sind über die Ufer getreten. Im Gebiet von Ravenna sind 6.000 Menschen evakuiert worden. Die Schulen bleiben heute geschlossen und Züge fahren nicht. In manchen Gegenden ist der Strom ausgefallen.

Auch etwas südlicher in den Marken und in den Abruzzen gibt es Unwetter. Das schlechte Wetter hält auch in den nächsten Tagen noch an.

Luftbilder zeigen das Ausmaß der Überflutungen. Straßenzüge und Felder sind nicht mehr von den Flussläufen zu unterscheiden. Dieses Video zeigt Cesena. Dort ist der Fluss Savio über die Ufer getreten ist.