Marc Marquez feiert nächsten MotoGP-Sieg in San Marino

Von: apa

MotoGP-Dominator Marc Marquez hat beim Großen Preis von San Marino seinen elften Sieg im 16. Saisonrennen gefeiert. Der spanische Ducati-Pilot meldete sich am Sonntag nach seinem Ausfall im Sprint tags zuvor eindrucksvoll zurück und gewann in Misano vor Pole-Setter und Sprint-Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) sowie seinem Bruder Alex Marquez (Ducati). Mit einem Vorsprung von 182 Punkten auf Alex Marquez hat Marc Marquez beim nächsten Rennen in Japan seinen ersten WM-Matchball.

“Heute habe ich alles gegeben. Der Fehler von gestern hat mich gewurmt. Ich wollte ihn pushen und habe ihn in einen kleinen Fehler getrieben. Das war ganz wichtig für Ducati”, sagte Marquez mit Blick auf das Heimrennen seines italienischen Rennstalls. Der sechsmalige Weltmeister schraubte sein Punktekonto auf 512 Punkte, so viele hatte noch kein MotoGP-Pilot in einer Saison gesammelt.

Vor den Augen von Formel-1-Shootingstar Kimi Antonelli arbeitete sich Marquez von der zweiten Startreihe nach vorne. Mit Pole-Setter Bezzecchi duellierte er sich lange, ehe der Italiener den Saison-Dominator nach einem Fehler passieren lassen musste. Bester KTM-Pilot beim letzten Rennwochenende in Europa war der Südafrikaner Brad Binder als Zehnter. Teamkollege Pedro Acosta lieferte ein starkes Rennen von Startplatz neun ab, kämpfte sich auf Position vier vor, ehe er sein Motorrad nach einem technischen Defekt abstellen musste. Der Spanier ärgerte sich gestenreich. Nach dem Rennen in Misano, das wie am Sonntag verkündet zumindest bis 2031 im MotoGP-Kalender stehen wird, geht es in zwei Wochen in Motegi in Japan weiter.