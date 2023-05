Nach der Chorprobe dem Wolf begegnet – VIDEO

Sopramonte.In macchina, dopo le prove di musica serali:mancano pochi metri per arrivare a casa, in via delle Piazze.La mente è leggera, ascolto un canto alpino.In lontananza intravedo qualcosa che si muove…mi fermo, non ci posso credere! È un lupo e mi sta guardando. Cerco il cellulare; sono un poco agitato mentre imposto il filmato.Il lupo dapprima sembra indeciso, poi si muove, rasente il muro. Ci guardiamo, poi se ne va, sparisce.Documento un' emozione suggestiva.La natura selvatica mi è venuta incontro.Non c'è stata paura; forse perché ero in macchina?L' ho pensato dopo:" e se fossi stato in giro con il mio cagnolino?".

Posted by Italo Nardelli on Wednesday, May 3, 2023