Nach Drohbrief: Personenschutz für Trientner Landeshauptmann

Trient – Der Trientner Landeshauptmann Maurizio Fugatti steht unter Personenschutz. In den vergangenen Tagen wurde ihm ein Drohbrief zugestellt, der eine Pistolenkugel enthielt. Die Ermittler vermuten, dass militante Tierschützer dahinter stecken.

Am 29. Mai war der Brief mit der Kugel in einer Sortierstelle der Post in Trient abgefangen worden. Unterzeichnet ist das Schreiben mit dem Spitznamen „der einsame Wolf“.

Der Brief beinhaltete Drohungen gegen den Landeshauptmann und dessen Kinder. Die Staatsanwaltschaft von Trient hat eine Untersuchung in die Wege geleitet. Der italienische Staatsschutz führt die Ermittlungen durch, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Vorwürfe lauten auf schwere Drohungen und illegaler Besitz von Munition.

Wegen eines ähnlichen Vorfalls war Fugatti bereits im Mai 2021 Personenschutz gewährt worden. Im Herbst 2022 wurde die Maßnahme aufgehoben.