Hamilton im ersten Training flott unterwegs

Norris mit Bestzeit im Monza-Training vor Leclerc

Freitag, 05. September 2025 | 18:41 Uhr
Hamilton im ersten Training flott unterwegs
APA/APA/AFP/PHILIPPE LOPEZ
Von: APA/dpa/Reuters

Lando Norris hat sich mit einer Bestzeit im zweiten Freien Training in Monza auf die weitere Jagd nach Teamkollege Oscar Piastri im Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft eingestimmt. Nach seinem Aus wegen eines Defekts am McLaren am vergangenen Sonntag in Zandvoort, behauptete sich Norris am späten Nachmittag auf dem Hochgeschwindigkeitskurs mit einem knappen Vorsprung auf Charles Leclerc beim Heim-Grand-Prix seines Ferrari-Rennstalls.

Der Monegasse war 83 Tausendstelsekunden langsamer als Norris, Stallkollege und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (+0,192) kam nach Platz eins im ersten Freien Training auf Rang fünf. Noch vor den viertplatzierten WM-Führenden Piastri (+0,181) schob sich Carlos Sainz im Williams (+0.096). Weltmeister Max Verstappen reihte sich im Red Bull auf Position sechs mit 0,199 Sekunden Rückstand ein.

Antonelli im Kiesbett

Wenig erfreulich verlief das zweite Training für Kimi Antonelli. Der Italiener, der jüngst erst 19 Jahre alt geworden ist, kam mit seinem Mercedes früh von der Strecke ab und blieb im Kiesbett stecken. Der Wagen musste mit einem Kran geborgen werden.

In der WM-Wertung führt Piastri nach dem Ausfall von Norris in Zandvoort 34 Punkte vor seinem Verfolger. Titelverteidiger Verstappen liegt vor dem letzten Europa-Rennen der Saison am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky) – am 50. Jahrestag von Niki Laudas erstem, am 7. September 1975 im Ferrari fixierten WM-Titel – bereits 104 Zähler zurück.

Hadjar möchte keinen Ersatzpokal

Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar wurde Elfter. In der Vorwoche hatte es der Franzose in Zandvoort mit einer fehlerfreien Fahrt als Dritter erstmals aufs Podium geschafft, danach zerbrach der 20-Jährige seinen handgefertigten Keramik-Pokal aber versehentlich in zwei Teile. Aus seinem Umfeld erhielt Hadjar daraufhin viel Unterstützung. “Ich habe von so vielen Leuten Klebstoff bekommen. Ich könnte das ganze Paddock vollkleben”, sagte der Shootingstar.

Er wisse gar nicht, wo seine Trophäe nun sei. “Ich glaube, das Team kümmert sich darum”, ergänzte Hadjar, der einen Ersatzpokal bekommen wird. “Ich weiß, dass ich einen neuen bekomme, aber ich will meinen zerbrochenen. Der neue interessiert uns nicht, weil er nicht Teil der Grand-Prix-Historie ist.”

