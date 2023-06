Papst unterzog sich Darmoperation – Eingriff “gut verlaufen”

Nach einer Notoperation am Darm am Mittwoch ist Papst Franziskus aus seiner Narkose erwacht und nach Angaben seines Arztes bereits zu Scherzen aufgelegt. Der Papst habe sowohl auf die Operation als auch auf die Narkose “gut reagiert”, sagte der behandelnde Chirurg, Sergio Alfieri, am Mittwochabend nach dem Eingriff im Gemelli-Krankenhaus in Rom vor Reportern. Er habe sogar “schon einen Witz gerissen”.

Nach Angaben des Vatikans verlief der dreistündige Eingriff “ohne Komplikationen”. Um sich zu erholen, wird der Pontifex mehrere Tage im Krankenhaus bleiben, bis zum 18. Juni wurden alle Audienzen abgesagt.

Franziskus war am Mittwoch nach Angaben von Vatikansprecher Matteo Bruni wegen eines drohenden Darmverschlusses in das Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Der Eingriff sei notwendig geworden, weil sich Symptome des Papstes nach einer früheren Darmoperation 2021 verschlechtert hätten.

Dem Sprecher zufolge litt der 86-Jährige an einem Gewebebruch an der Bauchwand, einer sogenannten Hernie, die ihm “wiederkehrende, schmerzhafte und sich verschlimmernde” Symptome verursachte. Laut Bruni handelte es sich bei der Operation um eine Laparotomie, bei der die Bauchdecke geöffnet wird.

“Der Papst ist guter Verfassung und wach und dankt für die vielen Nachrichten aus der Nähe und die Gebete, die ihn erreicht haben”, sagte Alfieri. Der Chirurg hatte ihn bereits im Jahr 2021 operiert.

Aus dem Vatikan hieß es, der Krankenhausaufenthalt des Papstes werde “mehrere Tage dauern, um die normale post-operative Nachsorge und die vollständige Genesung sicherzustellen”. Als “Vorsichtsmaßnahme” würden daher alle Audienzen des Papstes bis zum 18. Juni ausgesetzt.

Bereits im Juli 2021 war Franziskus in der Gemelli-Klinik ebenfalls am Darm operiert worden. Nach zehn Tagen wurde er entlassen.

Noch kurz vor seiner Operation am Mittwoch hatte sich der Papst wie üblich der Öffentlichkeit gezeigt. Franziskus wirkte gut gelaunt, während er am Morgen seine wöchentliche Generalaudienz im Vatikan abhielt. Er winkte der versammelten Menge zu, als er in seinem Papamobil eine Runde über den Petersplatz drehte. Anschließend fuhr er in seinem weißen Fiat 500 in Polizeibegleitung zum Krankenhaus.

Franziskus’ Gesundheitszustand sorgt allerdings immer wieder für Spekulationen über seine Zukunft. Wegen anhaltender Schmerzen im rechten Knie sowie Ischias war er den Großteil des vergangenen Jahres auf einen Rollstuhl angewiesen. Ende März lag das Oberhaupt der katholischen Kirche dann wegen einer Bronchitis, die mit Antibiotika behandelt werden konnte, für drei Nächte im Krankenhaus.

Im März sagte Franziskus allerdings, ein Rücktritt stehe nicht zur Debatte. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme hielt der Pontifex bisher an seinen Reiseplänen fest: Anfang August will Franziskus nach Portugal reisen, Anfang September in die Mongolei und Ende September nach Marseille in Südfrankreich.

Franziskus’ Vorgänger Benedikt XVI., der am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren starb, hatte Kirchengeschichte geschrieben, indem er 2013 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegte.